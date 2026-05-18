Jak zemljotres pogodio Kinu! Treslo se tlo jačinom 5,2 stepena po Rihteru

Zemljotres je registrovan na dubini od osam kilometara Epicentar se nalazi na 24,38 stepeni severne geografske širine i 109,26 stepeni istočne geografske dužine Zemljotres jačine 5,2 stepena Rihterove skale pogodio je danas okolinu grada Liudžou u autonomnoj oblasti Guangsi Džuang na jugu Kine, saopštio je Kineski seizmološki centar (CENC). Potres je zabeležen na dubini od osam kilometara, prenosi Sinhua. Epicentar je zabeležen na 24,38 stepeni severne geografske