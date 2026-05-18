Napravio polukružno usred petlje i najbržom trakom krenuo u kontrasmer ka tunelu! Detalji drame na "Milošu Velikom", zbog ovog vozača hitno je emitovano upozorenje sa razglasa na auto-putu

Automatski sistem detekcije incidenata odmah je reagovao i zatvorio tunelsku cev prema Beogradu Signalizacija i razglas su obavestili vozača, koji je potom nastavio pravilnim smerom Na auto-putu "Miloš Veliki" rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da uđe u suprotnom smeru u tunel Laz u blizini Čačka. Kako su za "Blic" potvrdili iz " Puteva Srbije", vozilo se kretalo iz pravca Požege u smeru ka