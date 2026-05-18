Na putevima u Srbiji za 4 meseca poginulo 56 pešaka i motociklista

Bujanovac, 18. maj 2026. (foto MUP) – U periodu od 18. do 31. maja saobraćajna policija će pojačano kontrolisati saobraćaj na putevima u Srbiji, sa posebnim fokusom na prekršaje pešaka i vozača dvotočkaša.

Iz MUP su saopštili da su u prva četiri meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. -Oni su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni, kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posledicama – ističu iz MUP-a. Na vozače motornih vozila posebno apeluju da obrate