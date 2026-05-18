Filipović: Nekažnjivost je ključna reč, Slavko Ćuruvija fondacija se suočava s pritiskom

Nekažnjivost za ubistva novinara u Srbiji je apsolutna, a kada civilno društvo reaguje na tu nepravdu, suočava se s pritiscima, izjavila je generalna sekretarka NUNS-a Tamara Filipović danas u Tirani na međunarodnoj konferenciji „Jačanje novinarstva kao javnog dobra". Prema njenim rečima, upravo to pokazuje i nedavna presuda protiv Slavko Ćuruvija fondacije, kojoj joj je naloženo da plati više od milion dinara za odštetu i sudske troškove trojici bivših radnika RDB-a za povredu časti.

Filipović je na ovoj međunarodnoj konferenciji u organizaciji OEBS-a istakla da se nekažnjivost ogleda ne samo u nerešenim slučajevima ubistava novinara, već i u aktuelnim napadima. To je, prema njenom mišljenju, „ključna reč" danas u Srbiji kada je reč o bezbednosti novinara. „Prošle godine, uprkos najvećem broju zabeleženih slučajeva od početka sistematskog monitoringa, izrečene su samo tri osuđujuće presude za napade na