Bilo je neizvesno do samog kraja u Vespremu: Srbija ide na Svetsko prvenstvo

Rukometaši Srbije obezbedili su plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Nemačkoj.

U revanš meču Srbija je izgubila od Mađarske u Vespremu 31:30 (17:17, 14:13), ali je u prvom meču u Nišu slavila sa 31:29 i zahvaljujući boljoj gol razlici izborila plasman na prvenstvo sveta. Na početku utakmice se igralo gol za gol Mađari su vodili, a prvi put je Srbija preokrenula u osmom minutu kada je bilo 5:4. Dejan Milosavljev je ponovo bio odličan, kao i u prvom meču, čak je stigao i da se upiše u strelce, kada je iskoristio prazan gol Mađara i dao gol sa