(FOTO)“Dobro došao u ekskluzivni klub“: Đoković se oglasio nakon što je Siner izjednačio njegov rekord

Danas pre 7 sati  |  V. R.
Janik Siner i Novak Đoković su jedina dva tenisera u istoriji belog sporta koji su osvojili sve turnire iz masters kategorije.

Italijan je do ovog podviga došao tako što je pobedio Kaspera Ruda 6:4, 6:4 pred domaćom publikom u finalu turnira u Rimu. S druge strane Đoković je barem dva puta trijumfovao na svih devet turnira iz serije 1000. Srpski as je čestitao 14 godina mlađem kolegi na ovom uspehu putem društvenih mreža. – Čestitam Janik! Impresivno – napisao je Novak na italijanskom jeziku u prvoj objavi na mreži Instagram, a potom je usledila još jedna. – Dobro došao u ekskluzivni klub
