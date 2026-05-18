Jokić drugi u MVP trci, Šej nastavio zanimljiv niz koji je započet 2019. godine

Košarkaš Oklahome Šej Gildžes-Aleksander i zvanično je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) NBA lige.

Šej Gildžes-Aleksander je tako postao 18. igrač u istoriji NBA lige koji je osvojio najmanje dve MVP nagrade i 14. koji ih je osvojio dve godine zaredom. Plejmejker Oklahome je sedmi košarkaš u poslednjih 40 godina koji je osvojio više MVP nagrada pre nego što je napunio 28 godina. Ostali su Nikola Jokić, Janis Adetokunbo, Stef Kari, Tim Dankan, Majkl Džordan i Lebron Džejmd. MVP priznanje dve godine zaredom osvojili su i legendarni Stiv Neš, Medžik Džonson, Lari