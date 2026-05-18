Kad i gde možete da gledate prvi meč Partizan – Crvena zvezda u plej-ofu ABA lige?

Košarkaši Partizana igraju protiv Crvene zvezde u polufinalu plej-ofa ABA lige.

Partizan kao bolje plasirani tim u regularnom delu takmičenja ima prednost domaćeg terena u prvoj utakmici ove serije. Meč se igra u ponedeljak od 20 časova u Beogradskoj areni, a prenos je omogućen na kanalu Arena Premijum 1. Sledeća utakmica se igra tri dana kasnije, kada će Zvezda biti domaćin u dvorani „Aleksandar Nikolić". Prva ekipa koja sakupi tri pobede ide u finale, a potencijalna majstorica bi se igrala 26. maja, Partizan bi tada opet bio domaćin.