Matić: Bizarno je to što porodica Slavka Ćuruvije treba da plati odštetu osobama koje su bile osuđene za njegovo ubistvo

Danas pre 4 sati  |  Beta
Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić ocenio je danas da presuda kojom je Fondacija Slavko Ćuruvija obavezana da isplati više od milion dinara Ratku Romiću, Milanu Radonjiću i Miroslavu Kuraku predstavlja ozbiljan udarac nasleđu Slavka Ćuruvije i slobodi izražavanja u Srbiji.

Matić je u saopštenju naveo da je „bizarno“ to što porodica Slavka Ćuruvije, 27 godina posle njegovog ubistva, treba da plati odštetu osobama koje su bile optužene i prvostepeno osuđene za to ubistvo, a potom oslobođene. Prema njegovim rečima, sudija Ljiljana Ilić nije uvažila dokaze i argumente Fondacije Slavko Ćuruvija, već je odluku zasnovala na presudi Apelacionog suda za koju je Vrhovni sud Srbije utvrdio da je doneta uz bitne povrede zakona. Matić je ocenio
