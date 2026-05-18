Vladimir Paskaljević o Koraksu: Bio je genije, davao je nadu i nama koji smo otišli odavde, a sarađivao sam s njim u dokumentarcu koji će biti prikazan na Beldocsu

Devedesete godine snažnije pamtim kroz prizmu Koraksovih beskompromisnih, satiričnih i „nadrealnih“ crteža nego kroz sopstvena sećanja, duboko je obeležio celu jednu epohu – kaže za Danas filmski reditelj Vladimir Pasklajević povodom odlaska Predraga Koraksića Koraksa.

Hroničar sveopšte posrnulosti naše društvene i političke zajednice, koji nam je u svojim karikaturama podario najbritkije, ali i najduhovitije komentare o vremenu koje živimo, s porukom da su promene moguće i da može biti bolje, preminuo je u subotu, 16. maja u 93. godini. A šta je Koraks proživeo u detinjstvu, moći ćemo da gledamo premijerno u dokumentarnom filmu “Dar zaborava”, 25. maja na Beldocs festivalu, ali genije, kako ga opisuje Paskaljević, nažalost, nije