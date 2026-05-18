Vojvodina će imati priliku da obezbedi drugo mesto: Čukarički i Partizan odigrali bez golova

Fudbaleri Čukaričkog i Partizana remizirali su 0:0 na Banovom Brdu u meču 36. kola Superlige Srbije.

Tim iz Humske je tako dao priliku Vojvodini da u slučaju trijumfa nad OFK Beogradom na Karaburmi (20 č.) obezbedi drugo mesto na tabeli i igraju kvalifikacije za plasman u Ligu Evrope. Trenutno ove dve ekipe imaju isti broj bodova. Partizan je bio značajno opasniji tim, imali su dominaciju u posedu i 12 udaraca ka golu rivala, od kojih je pola išlo u okvir gola. S druge strane domaći su imali dva šuta, a najbliži golu su bili nakon onog koji je uputio Luka Đorđević