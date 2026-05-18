Nestao na obali Morave, pa pronađen mrtav: Policija istražuje tragediju kod Kraljeva

U mestu Vrba kod Kraljeva tokom noći pronađeno je beživotno telo muškarca Z. P. starog oko 50 godina.

Prema prvim informacijama, reč je o pecarošu čiji je nestanak prethodno prijavljen policiji, nakon čega je pokrenuta potraga. Njegovo telo pronađeno je u Zapadnoj Moravi. – Nakon prijave nestanka usledila je potraga, a muškarac je pronađen utopljen u reci. Za sada nisu poznate sve okolnosti ove tragedije, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem. Na lice mesta izašli su pripadnici policije, a istraga će utvrditi sve detalje i okolnosti pod kojima je došlo do