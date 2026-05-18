Bez većih promena na ATP listi: Novak četvrti, Siner prvi na svetu

Objavljena je i nova ATP lista, a među najboljim teniserima sveta nije bilo promena kada je reč o vrhu.

Novak Đoković i dalje zauzima četvrtu poziciju sa 4.710 bodova, uprkos ranom završetku nastupa na mastersu u Rimu. Na čelu liste ostao je Italijan Janik Siner, koji je dodatno povećao prednost nakon osvajanja titule u Rimu. U finalu je savladao Norvežanina Kaspera Ruda rezultatom 6:4, 6:4 i stigao do ukupno 14.700 ATP bodova. Iza njega se nalazi Španac Karlos Alkaraz sa 11.960 bodova. Treću poziciju zadržao je Nemac Aleksandar Zverev, dok su iza Đokovića plasirani