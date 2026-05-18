Izbegnuta nesreća na autoputu Miloš Veliki: Hitno upozorenje razglasom sprečilo vozilo da uđe u suprotnom smeru u tunel

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Na autoputu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da uđe u suprotnom smeru u tunel Laz u blizini Čačka, rečeno je Tanjugu u Putevima Srbije.

Vozilo je, kažu u Putevima Srbije, ušlo na autoput između tri i četiri sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovalo postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova. Nakon toga se aktivirao razglas koji je zaustavio saobraćaj na ulazu u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom. Putevi Srbije pozivaju vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju.
