Vuk Cvijić o potrazi za Nešovićem: Policija je toliko nesposobna da ne može da nađe telo koje je sama sakrila

Istraživački novinar Vuk Cvijić, govoreći o slučaju Veselina Milića i potrazi za nestalim Aleksandrom Nešovićem za kog postoji osnovana sumnja da je ubijen, kaže da je "policija Srbije toliko nesposobna da ne može da nađe telo koje je sama sakrila".

Dodaje da se vidi da su tužilaštva pisala saopštenja na brzinu jer su se u javnosti već pojavila spekulacije o ovom događaju i da je nakon toga usledila akcija. Pričao je i o širem sukobu kriminalnih grupa i kako je to uvezano sa ovim slučajem. Sada već smenjeni načelnik Beogradske policije Veselin Milić uhapšen je zbog navodne povezanosti sa slučajem nestanka Aleksandra Nešovića Baje, za kog mediji navode da je pripadnik grupe Dejana Stojanovića Keke. Podsetimo,