Delovi Kragujevca u ponedeljak bez struje zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži, pojedini potrošači u Kragujevcu će u ponedeljak, 18. maja, privremeno ostati bez električne energije.

Prema najavi nadležnih službi, isključenje je planirano u periodu od 9 do 14 časova u ulici Dragoslava Srejovića, i to na brojevima 56, 57, 59, 61, 63, 67 i 69, kao i u ulici Milice Milojković. Nadležni apeluju na građane da tokom trajanja radova imaju razumevanja i da svoje obaveze prilagode planiranom prekidu u snabdevanju električnom energijom.