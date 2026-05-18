Uhapšen osumnjičeni za ubistvo dostavljača pice

Muškarac osumnjičen da je na pragu svog doma usmrtio Luku M. (19), mladića koji mu je dostavljao picu, uhapšen je tokom noći na području Drniša, saopštila je policija.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni Aleksić primećen je oko 2.30 časova, nakon čega je usledila intervencija policije. „Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je savladan uz upotrebu sredstava prisile – telesna snaga i sredstva za vezivanje“, navedeno je u saopštenju policije. Tokom pretresa kod osumnjičenog su pronađeni vatreno oružje i nož sa oštricom dužine oko 20 centimetara. Nakon hapšenja Aleksić je sproveden u policijske prostorije, gde je