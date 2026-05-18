Eko Istok: Kod Zaječara pronađena retka biljna vrsta za koju se verovalo da nestaje

Insajder pre 3 sata  |  FoNet
Eko Istok: Kod Zaječara pronađena retka biljna vrsta za koju se verovalo da nestaje

Udruženje Eko Istok saopštilo je danas da je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara na području Malke Golaje, na tromeđi sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, otkrivena retka i zaštićena biljna vrsta "Androsace maxima L" – velika mužica.

Foto: Miloš Popović/Eko istok Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na tom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz familije jagorčevina (Primulaceae), koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa ovih prostora. Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, ali
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Kod Zaječara nađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Kod Zaječara nađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Jugmedia pre 2 sata
U blizini Zaječara pronađena retka i zaštićena biljka

U blizini Zaječara pronađena retka i zaštićena biljka

NIN pre 2 sata
Kod Zaječara nađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Kod Zaječara nađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Serbian News Media pre 2 sata
Na području gde se planira širenje rudnika Čukaru Peki, pronađena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Na području gde se planira širenje rudnika Čukaru Peki, pronađena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Mašina pre 3 sata
Kod Zaječara pronađena retka vrsta biljke za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Kod Zaječara pronađena retka vrsta biljke za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

N1 Info pre 3 sata
Pronađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Pronađena retka i zaštićena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

RTV pre 3 sata
U blizini Zaječara pronađena retka i zaštićena biljka, na možda i poslednjem staništu u Srbiji (foto)

U blizini Zaječara pronađena retka i zaštićena biljka, na možda i poslednjem staništu u Srbiji (foto)

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišZaječarNovi Sad

Regioni, najnovije vesti »

Vozač ušao u suprotan smer kod tunela Laz, hitno upozorenje razglasom sprečilo nesreću

Vozač ušao u suprotan smer kod tunela Laz, hitno upozorenje razglasom sprečilo nesreću

Insajder pre 46 minuta
Mozaik: Izložba „Čovek i rad“ Foto kluba „Objektiv“

Mozaik: Izložba „Čovek i rad“ Foto kluba „Objektiv“

RTK pre 46 minuta
Karatisti Feniksa uspešni u Novom Sadu

Karatisti Feniksa uspešni u Novom Sadu

RTV Novi Pazar pre 11 minuta
„Naša lica u prvom planu” večeras pred kragujevačkom publikom

„Naša lica u prvom planu” večeras pred kragujevačkom publikom

RTK pre 16 minuta
Novčane kazne bivšem direktoru, članovima Nadzornog odbora i „Tržnici“ zbog skrivanja 16 miliona duga

Novčane kazne bivšem direktoru, članovima Nadzornog odbora i „Tržnici“ zbog skrivanja 16 miliona duga

Južne vesti pre 1 minut