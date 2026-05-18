"Slučaj Senjak": U potragu za telom uključila se i Vojska Srbije (VIDEO)

Potraga za telom ubijenog Aleksandra Nešovića i dalje traje. Jedinice MUP-a i Vojske Srbije pretražuju teren i jezera u okolini Beograda. Prethodno je saopšteno da je pronađen automobil, za koji se sumnja da je korišćen za transport tela. U sklopu istrage, danas je u svojstvu građanina, saslušan i bivši načelnik UKP-a Nemanja Đuran.

Policijska vozila. FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE, fotografija niske rezolucije/ nr Okolnosti pod kojima je ubijen Aleksandar Nešović u restoranu na Senjaku, a nakon čega je usledilo hapšenje 10 osoba, uključujući i načelnika beogradske policije Veselina Milića i dalje se utvrđuju. Pretraga terena za telom ubijenog je u toku, nadležni su saopštili da su prethodno pronašli vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport tela, a u vozilu su pronađene