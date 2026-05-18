Tužilaštvo istražuje imovinu osumnjičenog u slučaju Senjak

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je Jedinici za finansijske istrage Službe za borbu protiv organizovanog kriminala MUP zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju utvrđivanja da li se u radnjama Saše V, osumnjičenog ta teško ubistvo A.N. na Senjaku, stiču elementi krivičnog dela pranje novca.

Više javno tužilaštvo, foto: Srđan Ilić Na osnovu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela naloženo je da se za Sašu V. i članove njegove porodice i sa njima povezanim licima prikupe dokazi od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, javnih preduzeća, Agencije za privredne registre i Centralnog registra za hartije od vrednosti, Narodne banke Srbije i Uprave carina, o imovini i prihodima,