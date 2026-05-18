Uhapšen muškarac osumnjičen da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice u Hrvatskoj

Hrvatska policija saopštila je da uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice u gradu Drnišu. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote uveče tragale za 50-godišnjim K. A, prenosi RTS.

Hrvatska policija, ilustracija, foto: Orlovic/Wikipedia/CC BY-SA 4.0 Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi porodične kuće K. A., a grad je od tada bio pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove i spuste roletne na prozorima, navodi RTS. Nikola Milina, direktor hrvatske policije, rekao je ranije da je pedesetogodišnji K. A. zločin počinio ručno izrađenim vatrenim