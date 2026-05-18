Direktor policije oglasio se o slučaju Aleksandra Nešovića: Ovo su najnovije informacije

Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je večeras da je i dalje u toku potraga za telom Aleksandra Nešovića, kao i da u ovom slučaju neće biti zaštićenih. - Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i uznemirenje javnosti.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i ja, kao direktor policije, pružamo veliku podršku svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji rade na ovom slučaju. Intenzivno se radi u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu. Pretražuju se različiti prostori, akvatorijumi, pretražuju se sva mesta za koja postoje bilo kakve indicije da mogu dati neke dokaze, neke materijalne tragove koji će uticati na pozitivan tok ove istrage - rekao je