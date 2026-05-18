MUP objavio crnu statistiku: Danas kreće velika akcija saobraćajne policije - upućen poseban apel vozačima motocikala

U Srbiji je od početka godine poginulo 12 motociklista, a polovina su bili mlađi od 30 godina, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova ( MUP) i uputilo apel vozačima dvotočkaša da poštuju propise.

MUP je na Fejsbuku naveo da na motociklu i najmanja greška može prouzrokovati najteže posledice. - Kaciga, druga zaštitna oprema i poštovanje propisane brzine nisu izbor. To je razlika između života i smrti. Ne vozite da biste stigli prvi. Vozite da biste stigli živi - navodi se u saopštenju. Podsećamo, Saobraćajna policija će od danas do 31. maja sprovoditi šestu centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja