Partizan je apsolutni favorit protiv Crvene zvezde! Isplivao šokantan podatak pred večiti derbi - pogledajte kakve su kvote!

KK Partizan će večeras dočekati Zvezdu u prvom meču polufinalne serije ABA lige.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Prema kladionicama, crno-beli su apsolutni favoriti, te je kvota na pobedu Partizana 1.50, dok se trijumf Crvene zvezde plaća koeficijentom 3.05. Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja izjavio je pred početak polufinalne serije ABA lige protiv Crvene zvezde da njegov tim mora da ostane fokusiran na sopstvenu