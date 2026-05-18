Ubica iz Drniša od ranije poznat policiji: Već je oduzeo jedan život, priča se da je imao spisak za odstrel! Objavljeni detali hapšenja - ovde se skrivao (foto)

Kristijan Aleksić (50), od ranije dobro poznat policiji i već osuđivan za teško ubistvo, uhapšen je nakon što je u subotu uveče na pragu svoje kuće u Drnišu svirepo ubio devetnaestogodišnjeg dostavljača pice Luku M.

Osumnjičeni je savladan nakon opsežne policijske potere i trenutno se nalazi u prostorijama policije radi kriminalističke istrage. Kristijan Aleksić (50) ima dug istorijat sukoba sa zakonom. Još 1994. ubio je devojku nožem na seoskom putu, zbog čega je dobio 14 godina zatvora, ali tek sedam godina nakon ubistva, piše 24sata.hr. - Kada je izašao iz zatvora, danima nismo od straha izlazili iz kuće... - rekla je meštanka Drniša, prenosi 24sata.hr. Početkom