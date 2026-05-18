Vlade Đurović prognozirao večiti derbi: Njegove reči se neće svideti delijama

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu od 20 časova u beogradskoj "Areni" u prvoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige.

Serija se igra na dve pobede, a Vlade Đurović, analitičar TV Arena, prednost daje Partizanu. - Iz nekog iskustva od ranije, uvek je veća šansa gosta da dobije prvu utakmicu, nego treću. To sam video u plej-ofu stare Jugoslavije. Međutim, ne samo zato što se igra pred Partizanovom publikom, nego zato što je Partizan u boljoj situaciji iz mnogo razloga. I psihološki, i hemije u ekipi, i zato što ima dva vrhunska plejmejkera, a Zvezda nema nijednog, posebno bez