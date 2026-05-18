Na području gde se planira širenje rudnika Čukaru Peki, pronađena biljka za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara, koje sprovodi udruženje Eko Istok, na području Malke Golaje, tokom aprila je otkrivena retka i zaštićena biljna vrsta Androsace maxima L. – velika mužica, za koju se smatralo da je nestala u Srbiji. Iz Eko Istoka navode da se na tom lokalitetu planira širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i upozoravaju da je pre donošenja odluka o rudarskim projektima neophodno sistematsko mapiranje biodiverziteta.

Vrstu su tokom proleća 2026. godine pronašli biolozi dr Miloš Popović i Branko Jotić, tokom istraživanja flore i faune okoline Zaječara, na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada. Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. „Androsace maxima je izuzetno retka i značajna vrsta, koja je zbog malog broja potvrđenih nalazišta uvrštena u