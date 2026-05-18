Kratko razvedravanje pa onda novi nagli obrt: Čubrilo najavljuje vremensku klackalicu do kraja maja
Mondo pre 3 sata | Mihajlo Sfera
Pred nama su dani sa znatno više sunca i postepenim porastom dnevnih temperatura, ali uz prilično sveže noći.
Iako polako ulazimo u kasne prolećne vremenske prilike, od sredine nedelje ponovo nas očekuju lokalni pljuskovi, najavljuje u svojoj najnovijoj prognozi poznati meteorolog-amater Marko Čubrilo. Kako navodi Čubrilo, danas nas nakon hladnog jutra očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme u odnosu na prethodne dane. Ređa pojava pljuskova moguća je samo u planinskim predelima, uz umeren severozapadni vetar, dok će se maksimalne dnevne temperature kretati od 16 do