Objavljen snimak hapšenja Kristijana Aleksića: Poznato gde se sada nalazi osumnjičeni za ubistvo dostavljača

Osumnjičeni za ubistvo dostavljača (19) u Drnišu, Kristijan Aleksić (50), jutros je uhapšen nakon višečasovne potere. "Osumnjičeni 50-godišnjak je uhapšen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u toku", objavila je hrvatska policija rano jutros.

U potrazi za njim učestvovao je maksimalan broj policijskih službenika i službenih pasa tragača, uz upotrebu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letelice (dronove). Radio Drniš je objavio snimak hapšenja Aleksića. Nakon saslušanja u Policijskoj stanici Drniš, Kristijan Aleksić je pod jakim policijskim obezbeđenjem odveden u Državno tužilaštvo u Šibeniku. Podsetimo, u subotu, oko 23.05, na terasi porodične kuće u Drnišu Aleksić je