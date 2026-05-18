Opsadno stanje u Turskoj: Napadač ubio četvoro i ranio osmoro ljudi, pa pobegao

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam.

Smrtonosni incident se dogodio u okrugu Tarsus u provinciji Mersin. Pucnjava je navodno počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobegao automobilom. Policija, uz podršku helikoptera, pokrenula je veliku operaciju pronalaženja napadača. Turski mediji javljaju da su u restoranu poginule dve osobe, za koje se veruje da su vlasnik i jedan zaposleni, javlja Index. Napadač je potom nastavio da puca, ubivši vozača kamiona i pastira koji je vodio ovce na pašu u blizini.