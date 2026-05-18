Ovo je vila uhapšenog bračnog para za Bajino ubistvo: Luksuzna kuća na Senjaku blizu mesta zločina

Luksuzna vila Saše Vukovića, zvanog Boske i njegove supruge Danke, čiju je proveru imovine naložilo Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu nalazi se na samo 400 metara od restorana "27" na Senjaku.

Podsetimo, u tom restoranu je 12. maja, kako se sumnja, Vuković ubio Aleksandra Nešovića Baju za čijim se telom i dalje traga. "Luksuzna vila je opasana visokim zidom i kovanom ogradom, tako da se unutrašnjost dvorišta ne vidi. Reč je o vrednoj nekretninik, velike kvadrature", navodi izvor. Prema navodima tužilaštva, Vuković je Nešovića ubio iz pištolja koji mu je kobne večeri donela supruga, koja se sumnjiči za nezakonito držanje i nošenje oružja. Ona je prebačena