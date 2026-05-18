Ubica iz Drniša pitao da li će ga kamere snimiti: Radnica otkrila detalje nakon ubistva dostavljača

Nakon 28-časovne potrage, osumnjičeni za ubistvo maturanta uhapšen je u Drnišu.

U opsežnoj potrazi učestvovalo je stotinu policajaca, dugometražno oružje, dronovi i helikopteri, a pregovarači su bili u pripravnosti. Osumnjičeni se nije mirno predao. Policija je locirala osumnjičenog na obodu grada, oko trista metara od kuće u kojoj se sumnja da je počinio ubistvo. Trenutak njegovog hapšenja usred noći zabeležila je nadzorna kamera. On se opirao hapšenju, pa je policija morala da upotrebi silu. Imao je vatreno oružje i nož sa sečivom od 20