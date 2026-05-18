Kod Zaječara pronađena retka vrsta biljke za koju se smatralo da je nestala u Srbiji

Udruženje Eko Istok saopštilo je danas da je tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara na području Malke Golaje, na tromeđi sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, otkrivena retka i zaštićena biljna vrsta "Androsace maxima L" – velika mužica.

Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na tom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Reč je o jednogodišnjoj zeljastoj biljci iz familije jagorčevina (Primulaceae), koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa ovih prostora. Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, ali novijim terenskim istraživanjima