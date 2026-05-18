Vozio suprotnim smerom ka tunelu Laz, aktiviran razglas za hitno upozorenje

Na auto-putu Miloš Veliki rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz, kod Čačka.

Vozilo je ušlo na auto-put između tri i četiri sata ujutru u suprotnom smeru, jer nije poštovalo postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanjug u "Putevima Srbije", prenosi javni servis. Nakon toga se aktivirao razglas koji je zaustavio saobraćaj na ulazu u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom. "Putevi Srbije" pozivaju vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju.