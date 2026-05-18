Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate do kraja maja 2026

Naslovi.ai pre 1 sat
Odluka o smanjenju akciza na olovni i bezolovni benzin i gasna ulja doneta zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, sa korekcijom stope smanjenja.

Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate, koja važi do 31. maja 2026. godine. Akcize su smanjene na 61,24 dinara za olovni benzin, 57,6 dinara za bezolovni benzin i 59,23 dinara za gasna ulja po litru. Ova mera je odgovor na rast proizvođačkih cena derivata usled povećanja cena sirove nafte na svetskom tržištu. Ekapija RTV RTS

Odluka je objavljena u Službenom glasniku i ima za cilj ublažavanje posledica rasta cena nafte na domaćem tržištu. Privremeno smanjenje akciza predstavlja korekciju u odnosu na prethodne iznose, sa smanjenjem od oko 20% u odnosu na ranije stope, umesto ranije najavljivanih 25%. N1 Info Insajder Danas

Reakcije medija i javnosti prate ovu odluku, ističući da je to privremena mera usklađena sa Zakonom o akcizama, namenjena stabilizaciji cena derivata na domaćem tržištu. Odluka je široko izveštavana u domaćim medijima. Radio 021 Serbian News Media Newsmax Balkans

