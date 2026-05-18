Bivši načelnik UKP na informativnom razgovoru: Nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva na Senjaku

Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje koje se dogodilo 12.maja na Senjaku, potvrđeno je za „Blic„.

Nemanja Đuran navodno nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva. Kako „Blic“ nezvanično saznaje, Đuran je nakon informativnog razgovora pušten. Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je danas da policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja, zbog kojeg je uhapšen prvi čovek beogradska policije Veselin Milić, i da su „svi resursi usmereni ka eventualnom pronalaženju tela osobe“ ubijene u restoranu na Senjaku, prenela je agencija Beta.