Vozilo ušlo u suprotan smer kod tunela Laz: Hitno upozorenje razglasom sprečilo nesreću

Newsmax Balkans pre 48 minuta
Na auto-putu Miloš Veliki izbegnuta je nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da uđe u suprotnom smeru u tunel Laz u blizini Čačka, rečeno je u Putevima Srbije.

Vozilo je, kažu u Putevima Srbije, ušlo na auto-put između tri i četiri sata ujutru u suprotnom smeru jer nije poštovalo postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova. Nakon toga se aktivirao razglas koji je zaustavio saobraćaj na ulazu u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom. Putevi Srbije pozivaju vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Kod svakog priključka za autoput postaviti češljeve za sečenje guma u pogrešnom smeru pre 7 sati
