Amnesti Internešenel: U 2025. najviše pogubljenja za poslednje 44 godine

U 17 zemalja je prošle godine ukupno registrovano 2.707 pogubljenja, najviše od 1981, pokazao je danas objavljeni godišnji izveštaj organizacije za ljudska prava Amnesti internešenel o globalnoj primeni smrtne kazne.

Iza rasta od 78 odsto u odnosu na 2024. stoje iranske vlasti koje su 2025. pogubile 2.159 ljudi, više nego dvostruko u odnosu na godinu dana ranije. Sledi Saudijska Arabija sa 356 pogubljenja za krivična dela povezana sa drogom. U Kuvajtu je broj smrtnih kazni gotovo utrostručen, na 17, u Egiptu gotovo udvostručen, na 23, a povećan je i u Singapuru, sa 9 na 17, i SAD, sa 26 na 47. Ukupan broj u 2025. ne uključuje hiljade pogubljenja za koja Amnesti veruje da su se
