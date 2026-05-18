Koliko je Nikola Jokić bio blizu MVP titule? Otkrivena tajna glasanja

Trka za najprestižnije individualno priznanje u košarkaškom svetu je i zvanično okončana, a NBA liga je objavila kompletne rezultate glasanja koji pokazuju da je Šej Gildžus-Alegzander prilično ubedljivo odbranio titulu MVP-a.

Iako su mnogi očekivali neizvesniji ishod, prva zvezda Oklahome ostavila je srpskog centra Nikolu Jokića daleko iza sebe, sakupivši čak 205 bodova više. Kanađanin je trijumfovao sa ukupno 939 bodova, dok je Jokić zauzeo drugu poziciju sa 634 boda. Na trećem mestu završio je francuski centar Viktor Vembanjama sa 569 bodova, čime je zatvoren krug jedinih realnih kandidata za trofej. Daleko iza vodeće trojke ostali su Luka Dončić (250), Kejd Kaningem (117) i Džejlen