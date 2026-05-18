"Policija probila dno, Vasiljević zreo za otkaz, zašto je vojska angažovana za pretragu"

Predsednik opozicione sranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš danas je izjavio da je policija pod komandom direktora Dragana Vasiljevića "probila dno" i da je "zreo za otaz".

"Vasiljević preti otkazima onima koji rade poslove 'nespojive sa službom'. Povodom ubistva on trenira strogoću, preti otkazima. Da li je spojivo sa službom brutalno prebijanje demonstranata? Da li je spojiva sa službom upotreba zvučnog topa? Da li je spojivo sa službom ono policijsko iživljavanje nad decom u Valjevu? Da li je spojivo sa službom stavljanje policije u službu jedne partije i jednog čoveka? Vasiljeviću, ako je neko zreo za otkaz, to si ti", rekao je