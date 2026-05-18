Državljanin Srbije uhapšen po poternici na granici sa Crnom Gorom: Ide na robiju zbog nasilja u porodici

Državljanin Srbije D. C. (35), za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog nasilja u porodici, uhapšen je na graničnom prelazu Šćepan Polje, saopštila je crnogorska Uprava policije.

D. C. je uhapšen na ulasku u Crnu Goru, prilikom kontrole vozila u kojem je on bio saputnik. "Proverama kroz policijske evidencije utvrđeno je da je za imenovanim na snazi međunarodna poternica raspisana od NCB Interpola Beograd radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od dve godine, na koju je osuđen presudom Višeg suda u Kraljevu zbog izvršenog krivičnog dela nasilje u porodici. D.C. je lišen slobode i u zakonom predviđenom roku biće sproveden sudiji za istragu