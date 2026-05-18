Penjaroja: Odigrali smo dobru utakmicu i zasluženo pobedili

“Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu, pogotovo prvih 32, 33 minuta.

Kontrolisali smo ritam i igrali veoma dobru odbranu, pogotovo u trećoj četvrtini. Mislim da smo se diskonektovali u poslednjih sedam, osam minuta. Zvezda se mnogo borila, ali mislim da smo na kraju zasluženo pobedili. Ipak, moramo da se takmičimo svih 40 minuta”, naveo je Penjaroja na konferenciji za novinare. Partizan je poveo 1:0 protiv Crvene zvezde u polufinalnoj seriji plej-ofa regionalne ABA lige, pošto je večeras, na svom terenu u Beogradskoj areni, pobedio