Simbolična podrška obolelima od retke i često neprepoznate bolesti

Povodom Međunarodnog dana hereditarnog angioedema, 16. maja, Krst na ulazu u Kragujevac bio je osvetljen ljubičastom bojom kao znak podrške osobama obolelim od ove bolesti.

Ovom simboličnom akcijom skrenuta je pažnja javnosti na redak, ali potencijalno životno ugrožavajući poremećaj imunog sistema, koji često godinama ostaje neprepoznat i nedijagnostikovan. Prema dostupnim podacima, u Srbiji oko 100 osoba živi sa postavljenom dijagnozom HAE, dok se pretpostavlja da još najmanje upola toliko pacijenata i dalje nema postavljenu dijagnozu. Veliku ulogu u podizanju svesti o ovoj bolesti ima Udruženje HAE Srbija, koje od osnivanja 2016.