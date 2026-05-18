Više od 260 šahista na Međunarodnom turniru „Trofej Kragujevca 2026“

Kragujevac je danas bio domaćin Međunarodnog otvorenog turnira u ubrzanom šahu – Trofej Kragujevca 2026 na kome je učestvovalo više od 260 takmičara.

Ovaj turnir prvi takve vrste u Kragujevcu nakon duže pauze organizovali su Šahovski savez Srbije i lokalna samouprava. Simboličnim povlačenjem prvog poteza na šahovskoj tabli, Trofej Kragujevca i zvanično je počeo u sportskoj sali hotela „Šumarice“. Ove godine nadmetalo se 90-ak Kragujevčana, a među takmičarima je bilo 12 velemajstora, više od 50 takmičara koji imaju neku šahovsku titulu, dama i mladih. U Kragujevcu se šah organizovano igra više od 100 godina.