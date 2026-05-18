Napad dronovima i raketama na Odesu i Dnjepar; Moskva: Za nedelju dana uništeno 3.000 ukrajinskih dronova

Rat u Ukrajini – 1.545. dan. Rusija je tokom noći izvela napade dronovima i raketama na Ukrajinu, gađajući južni grad Odesu i Dnjepar. Povređeno je 18 osoba. Ministarstvo odbrane RF saopštilo je da je protekle nedelje uništeno 3.000 ukrajinskih dronova.

Raste broj ranjenih u Dnjepru Broj povređenih usled udara ruskih trupa na Dnjepar povećan je na 18, među kojima je dvoje dece, izvestio je šef Dnjepropetrovske regionalne državne administracije, Aleksandar Ganža. "Već ima 18 ranjenih usled ruskog napada na Dnjepar. Među njima su dvogodišnja devojčica i desetogodišnji dečak. Deca su na ambulantnom lečenju", naveo je Ganža. (Ukrinform) Opširnije Kraće Rusija tvrdi da je za nedelju dana oborila više od 3.000