Partizan bliži finalu ABA lige - Zvezdin povratak zakuvao završnicu

Košarkaši Partizana pobedili su Crvenu zvezdu rezultatom 100:94 (25:17, 27:27, 26:13, 22:35) i tako poveli sa 1:0 u polufinalnoj seriji ABA lige. Sledeći meč igra se u četvrtak, Zvezda je domaćin, a u finale će tim koji prvi dođe do dve pobede.

Partizan je u potpunosti nadigrao Zvezdu i sve vreme kontrolisao dešavanja na terenu, osim u poslednja četiri minuta kada je od gotovog mogao da napravi veresiju, ali se nekako izvukao. Crno-beli su prosuli 16 poena razlika na četiri minuta do kraja susreta, ali su se oni ipak na kraju radovali i utisak je više zaslužili pobedu. Najzaslužniji za pobedu crno-belih bio je plejmejkerski par Kalates-Džons, koji je pronalazio svaku pukotinu u odbrani rivala. Zvezda