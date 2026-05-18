Predsednik Vučić na Svetskom urbanom forumu u Bakuu: Pametni gradovi su budućnost, vidimo se na Ekspu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima 13. Svetskog urbanog foruma u Bakuu. Najavio je da će na Ekspu u Beogradu biti predstavljena platforma sa kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova.

Susreti na marginama Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Bakuu sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, na marginama 13. Svetskog urbanog foruma. Prethodno je Vučić razgovarao sa predsednikom Kenije Vilijamom Rutom i sa potpredsednikom Vlade Slovačke Tomašem Tarabom. Vučić se sastao i predsednikom kompanije "Agalarov Development" Eminom Agalorovim sa kojim je razgovarao o svetskim trendovima u oblasti nekretnina. Na marginama skupa, predsednika