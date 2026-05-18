Ruski dronovi pogodili dva broda u Odesi; Kijev dobio domaći KAB – spreman za borbu

Rat u Ukrajini – 1.545. dan. Rusija je pokrenula kombinovani napad na Ukrajinu s više od 500 dronova i 20 raketa. Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Rusi gađali Dnjepar više od šest časova.

SAD odobrile privremeno izuzeće za rusku naftu u trajanju od 30 dana Sjedinjene Američke Države izdale su opštu dozvolu u trajanju od 30 dana kojom se omogućava privremeni pristup ruskoj nafti blokiranoj na pomorskim putevima, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent. On je na društvenoj mreži Iks naveo da će produženje omogućiti dodatnu fleksibilnost državama koje se suočavaju sa energetskim problemima i da će Vašington po potrebi izdavati i posebne