Uhapšen muškarac osumnjičen da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice u Hrvatskoj

Hrvatska policija saopštila je da uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg dostavljača pice u gradu Drnišu. Jake policijske snage na širem drniškom području intenzivno su od subote uveče tragale za 50-godišnjim K. A.

Zločin se dogodio u subotu oko 23 sata na terasi porodične kuće K. A., a grad je od tada bio pod policijskom opsadom. Zbog potrage bili su zatvoreni svi ulazi i izlazi iz grada, a građani su bili pozvani da ne napuštaju domove i spuste roletne na prozorima. Nikola Milina, direktor hrvatske policije, rekao je ranije da je pedesetogodišnji K. A. zločin počinio ručno izrađenim vatrenim oružjem. Milina je rekao da osumnjičeni ima veći krivični dosije, kao i pet