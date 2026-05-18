Vučić na Svetskom urbanom forumu u Bakuu, učestvuju predstavnici 180 zemalja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Bakuu na 13. Svetskom urbanom forumu (WUF13) koji će, prema očekivanjima organizatora, okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademici i predstavnici civilnog društva.

Predsednik Vučić stigao je u nedelju u Baku, gde se sastao sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Svetski urbani forum održava se od danas do 22. maja na stadionu Baku Olympic Stadium pod temom "Stanovanje u svetu: Bezbedni i otporni gradovi i zajednice" u organizaciji UN Habitat, saopštili su organizatori. Vučić će nakon ceremonije otvaranja, prisustvovati obraćanjima domaćina,